Екс-комбат "Айдара" Мельничук задекларував трильйон гривень готівки

Народний депутат, що перейшов з Радикальної партії в групу "Воля народу", і колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук задекларував трильйон гривень готівки, повідомляє ТСН.ua.

"Судячи з електронної декларації Мельничука, увесь його дохід за 2015 рік склала депутатська зарплата в 73 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

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Також нардеп зазначив, що володіє квартирою у Вінниці площею 65,1 кв м і земельною ділянкою у Вінницькій області площею 2 450 кв. м.

"Крім того, Мельничук володіє двома старенькими автомобілями: Jeep Grand Cherokee 1994 року випуску і ГАЗ 2411 1988 року випуску", - інформує видання.

Зазначимо, що занесення недостовірних даних і навіть помилка в електронній декларації є кримінальним злочином.

Втім, Мельничук є фігурантом кількох справ, які тягнуть на довічне, що не заважає йому працювати у Верховній Раді.