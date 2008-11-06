Ющенко доручив Медведьку перевірити, чи очолює Губський злочинців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ силами центрального апарату в десятиденний термін здійснити перевірку викладених депутатом Київської обласної ради Володимиром ФЕДОСЄЄВИМ фактів про діяльність організованого злочинного угруповання під керівництвом народного депутата Богдана ГУБСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба Президента, сьогодні В.ЮЩЕНКО особисто ознайомився зі зверненням В.ФЕДОСЄЄВА.

За словами заступника глави Секретаріату Глави держави Ігоря ПУКШИНА, В.ЮЩЕНКО також доручив т.в.о. голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ розглянути питання щодо безпеки депутата Київської обласної ради, який неодноразово отримував погрози своєму життю.

Як повідомляв УНІАН, у зверненні В.ФЕДОСЄЄВА до Президента йдеться, що йому відомо про існування організованого злочинного угруповання в Київській області.

«Я, як депутат Київської обласної ради, заявляю, що мені відомо про існування організованого злочинного угруповання під керівництвом народного депутата України Б.ГУБСЬКОГО, до якого входять інші народні депутати України, депутати Київської обласної та Київської міської ради», – йдеться у зверненні.

В.ФЕДОСЄЄВ стверджує, що «це угруповання займається здирництвом, рейдерськими захопленнями управлінь земельних ресурсів, підробкою державних актів на землю, знищенням державного майна, викраденням кадастрових карт, захопленнями районних БТІ в Київській області, нападами на слідчих, перешкоджанням професійній діяльності та жорстоким побиттям журналістів, укриванням злочинців, які знаходяться у кримінальному розшуку, покриванням підозрюваних в земельних аферах чиновників».

Окрім того, за інформацією В.ФЕДОСЄЄВА, члени згаданого угруповання «погрожують вбивством та розправами, особисто йому та іншим депутатам, свідкам та чиновникам, які не виконують їхніх наказів і заважають злочинним діям організованого злочинного угруповання під керівництвом Богдана ГУБСЬКОГО».

Депутат заявляє, що за кожним з наведених фактів може особисто дати свідчення та документальні підтвердження.