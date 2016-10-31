Все ще можлива: уряд Нідерландів оцінив ймовірність ратифікації асоціації Україна-ЄС

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до парламенту країни, повідомляють нідерландські ЗМІ.

«У листі до парламенту прем'єр-міністр Марк Рютте пише, що він вважає за можливе, щоб Угода була врегульована у певних моментах з тим, щоб була врахована позиція тих, хто сказав «ні» на референдумі», - пишуть ЗМІ.

Також у листі йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію. «У наступні півтора місяці уряд продовжить переговори з країнами-членами ЄС та Україною з метою вписати, що Угода про асоціацію не є кроком до членства в ЄС і українці не будуть мати доступу до робочого ринку ЄС. Також має бути включено, що не буде військового співробітництва та фінансової допомоги», - передають зміст листа ЗМІ.

Крім того, має бути домовлено, що боротьба з корупцією в Україні буде центральною частиною Угоди. Про ці зміни необхідно досягти домовленостей під час Європейської Ради (саміту ЄС) 15-16 грудня. Доти уряд Нідерландів бере час для подальших переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

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22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

Водночас 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу, до 1 листопада.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін 28 жовтня висловив сподівання, що буде знайдено політичну і юридичну формулу розв'язання ситуації, яка склалася щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС через референдум у Нідерландах.

Водночас Клімкін відкинув можливість внесення змін до тексту Угоди про асоціацію Україна-ЄС.