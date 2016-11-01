Чорнобильці пішли штурмом на Раду, сталася сутичка з правоохоронцями

Як передає кореспондент УНІАН, на сходах і перед нею знаходиться приблизно 50 мітингувальників.

Вони скандують: «Банду – геть!» і викликають голову Верховної Ради Андрія Парубія вийти до них.

Написи на транспарантах учасників акції зазначається, зокрема, що пожежні Чорнобиля вимагають належного законного пенсійного забезпечення.

Також вони вимагають повернення ст. 49, 50, 54 і 67 «Чорнобильського закону». Крім того, вони вимагають прийняття законопроекту №4442 про внесення змін до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо пенсійного забезпечення».

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Також на одному з транспарантів зазначається, що «евакуйовані вимагають виконання Чорнобильського закону в повному обсязі».

Як повідомляє "Цензор.Нет", пізніше чорнобильці здійснили спробу штурмувати під'їзд будівлі Верховної Ради, в ході чого виникла бійка зі співробітниками правоохоронних органів. В даний час вхід до будівлі парламенту заблоковано.