Черновецький продає автопарк і пропонує чиновникам їздити на своїх машинах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає за необхідне реорганізувати службовий автопарк міської адміністрації і пропонує урядовцям їздити у справах на власному транспорті.

Про це йдеться в матеріалі “Газеты по-киевски”, опублікованому в №204 від 12 вересня 2006 р.

Йдеться про резолюцію, яку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишив на документі від 2 вересня цього року про підготовку наради з питань ліквідації службового автопарку КМДА.

У документі зазначається: “... ліквідувати службовий автопарк КМДА. Всі до однієї машини, державні, продати з аукціону. Залишити 10-20 машин. Важливо, в т.ч. це стосується районів...”. Нижче ручкою дописано: “в т.ч. в усіх комунальних підприємствах. Хай їздять на своїх”.

Як зазначає газета, реорганізація підприємства загрожує втратою роботи 264 співробітникам автопарку. Голова профспілки АТП Віктор ВЛАСОВ повідомив, що міський голова збирається залишити машини для себе і своїх заступників. “Швидше за все, це будуть найкращі машини, а решта півтора сотень “волг”, “жигулів” і іномарок, що відслужили не один рік, думає продати”, - розповів він.

За словами В.ВЛАСОВА, загроза втратити роботу стала несподіванкою для колективу, оскільки “ніхто навіть не міг припустити, що доля комунального підприємства визначатиметься не на сесії Київради, а одноосібною ініціативою”. Особливо дивно, на думку профспілки, звільнення водіїв виглядає на фоні розширення штату управлінського апарату. На думку співробітників АТП, причиною реорганізації підприємства є земля, оскільки автобаза розміщена по вул. Бориса Грінченка,3-А – в самому центрі столиці, де сотка коштує понад 60 тис. доларів.