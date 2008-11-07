Ющенко висловив співчуття президентам Росії та Німеччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок терористичного акту в місті Владикавказ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти глибокі співчуття у зв`язку з людськими жертвами, а також передати слова підтримки родинам і близьким загиблих та побажання скорішого одужання постраждалим», - йдеться у співчутті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада внаслідок вибуху маршрутного таксі у Владикавказі 12 чоловік загинули, десятки поранені.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Федеральному Канцлеру ФРН Ангелі МЕРКЕЛЬ у зв`язку із загибеллю людей внаслідок пожежі в екскурсійному автобусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«У цей час жалю та печалі щиро поділяємо гіркоту понесених дружнім німецьким народом втрат. Від імені народу України і від себе особисто висловлюю Вам, Ваша Високоповажносте, щирі співчуття та слова підтримки сім`ям загиблих і постраждалих», - йдеться у співчутті Президента України.

Як повідомлялося, 4 листопада поблизу Ганновера (Німеччина) згорів автобус. В результаті пожежі загинули 20 осіб, 12 – отримали травми.