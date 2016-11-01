КСУ 17 листопада розгляне конституційність сумнозвісного "мовного закону"

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

Як зазначається у проекті порядку, усне слухання розпочнеться о 10:00.

Як повідомляв УНІАН, Конституційне подання 57 народних депутатів про конституційність «мовного закону» надійшло до КСУ в липня 2014 року, а вже у жовтні було відкрито провадження у справі про відповідність даного закону Конституції України.

Довідка УНІАН. Закон "Про засади державної мовної політики" набув чинності 10 серпня 2013 року.

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Законом передбачено, що у 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

Свого часу ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив силу, закон про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в.о. президента України і голова ВР Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.