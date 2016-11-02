Дмитро Добкін під час засідання Ради замовив тур за 135 тисяч євро (відео)

На Youtube-каналі TVgolosnaroda опубліковано відео, на якому видно, чим зайнятий Добкін у сесійній залі.

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Спочатку він читає повідомлення про тур. Через те, що депутат закрив частину екрану, невідомо, куди саме їде Добкін та ще 5 осіб. Відомо, що відпочиватимуть вони два тижні та коштуватиме це 135 тисяч євро (3,5 мільйона гривень).

Після цього депутат сховався за колоною у залі парламенту. Видно, що він п'є воду. Ймовірно, Добкін прийняв стимулятори. На користь цього припущення свідчить його подальша поведінка на відео - депутат поводиться нервово.

Неадекватну поведінку нардепа у Раді на камери фіксують не вперше.