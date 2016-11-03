АП: законопроект "Про Вищу раду правосуддя" наближує Україну до побудови незалежного суду

На цьому наголосив заступник глави АП і координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Сьогоднішнє результативне голосування за цей законопроект у першому читанні ще на крок наближує нас до кінцевої мети – побудови незалежного за справедливого суду», - заявив він.

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Філатов нагадав, що відповідно до положень Конституції та законопроекту, Вища рада правосуддя є головним органом в питаннях суддівської кар’єри, до повноважень якої входить прийняття рішення про призначення, звільнення, переведення суддів; надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; надання обов’язкових до розгляду висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, статусу суддів чи судоустрою тощо.

«Ці повноваження дають реальний шанс забезпечити роботу цього органу відповідно до міжнародних стандартів, потреб самої судової системи та вимог українського суспільства», - наголосив заступник глави АП.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент 232 голосами «за» підтримала законопроект №5180 «Про Вищу раду правосуддя», який був розроблений Радою з питань судової реформи та внесений президентом.

Його положення передбачають механізми впровадження змін до Конституції щодо правосуддя в частині функціонування нового конституційного органу – Вищої ради правосуддя.

Завданням цього закону є імплементація змін до Конституції щодо правосуддя, які набули чинності 30 вересня 2016 року, в частині функціонування нового конституційного органу – Вищої ради правосуддя.

Експерти ОБСЄ позитивно оцінили президентський законопроект про Вищу раду правосуддя.