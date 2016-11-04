Байден привітав Порошенка з успішним завершенням першого етапу е-декларування

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Віце-президент Байден привітав президента Порошенка з успішним завершенням першої фази електронного декларування і назвав її важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні.

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Співрозмовники обмінялися думками щодо співпраці в галузі енергетичної безпеки.

Президент України і Віце-президент США також обговорили ситуацію на Донбасі. Джозеф Байден наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії за невиконання нею Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня о 00:00 завершився перший етап подання електронних декларацій для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.