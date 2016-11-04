Турчинов розповів про смертний вирок для Путіна в разі деокупації Криму

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Лівий берег», повідомляє прес-служба РНБО.

«Путіна і його оточення не влаштовує незалежна демократична Україна. Для них сильна Україна - труна їх режиму. Тому коли говорять, що з Путіним можна домовитися, я в це не вірю», - зазначив Турчинов.

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Водночас він вважає, що альтернативи Мінському процесу немає.

«Все ж таки це - єдиний майданчик, який дозволяє використовувати дипломатичні і політичні методи впливу на Російську Федерацію», - пояснив секретар РНБО.

За його словами, він не виключає, що «прийде час, коли знівечена економічною і політичною проказою, деградуюча бабуся-Росія приповзе до нас і домовлятиметься про мирний формат розв’язання питання».

«Для цього необхідно, щоб система санкцій посилювалася, а єдність Європи зберігалася. Щоб нова американська адміністрація все ж таки відчула свою відповідальність за процеси, які почалися задовго, в центрі яких були США. Все це в комплексі має спрацювати», - переконаний Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що розраховує на «моральність європейських партнерів і на їхній інстинкт самозбереження. Оскільки зупинити агресію Росії для них не менш важливо, ніж для України».

Турчинов також підкреслив, що Україна має повернути всі окуповані території, а не окремі райони: «Нам потрібно повернути всю окуповану територію країни. Говорити потрібно про повну деокупацію Донбасу».

«Чому цього так боїться Росія? Тому що наступним буде питання про деокупацію Криму. Куля полетіла, і вона зіб'є всі розставлені ними кеглі. Росія розуміє: щойно вона пропустить один удар, він обернеться для неї катастрофою», - переконаний Турчинов.

«Якщо на Донбасі, за версією Путіна, росіян немає, то в Криму вони були офіційно і до 2014 року. Взяти хоча б Чорноморський флот. Після захоплення Криму РФ розірвала підписаний Януковичем договір про свою стратегічну військову базу. Таким чином, деокупація півострова призведе до того, що від росіян там не повинно залишитися ані баз, ані флоту. Для Путіна це подібно смертному вироку», - підсумував секретар РНБО.