Україна відбудовує військово-морський флот на противагу російській мілітаризації у Криму – Reuters

Про це заявив командувач ВМС України Ігор Воронченко, пише Reuters.

Для модернізації флоту Штатами будуть надані 30 мільйонів доларів, що є частиною пакета допомоги в розмірі 500 мільйонів доларів для українських військових, які Київ розраховує отримати в наступному році.

"Крок за кроком ми будемо відновлювати наш флот з нуля" – сказав в інтерв'ю агентству віце-адмірал Ігор Воронченко.

«Наші можливості з точки зору якості будуть кращі за ті, які були у Криму», – додав він.

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Воронченко повідомив, що Росія планує перетворити Крим на "військову базу", розмістивши там три підводні човни, нові фрегати і збільшивши авіаційні можливості. Він також повідомив, що російські кораблі мають технічні проблеми.

"У нас є інформація, ми проводимо спостереження. Я не можу сказати вам все", – сказав він, – "Але ми можемо протидіяти всім їх (російської Федерації - ред.) ворожим намірам. У них також є проблеми ресурсів".

У ВМС України також планують отримати новий військовий корвет та новий ракетний човен до 2020 року.

Воронченко сказав, що Росія планує перетворити Крим на військову базу з розміщенням трьох підводних човнів, нових фрегатів та більшої кількості повітряно-десантних об’єктів. Також він зауважив, що російські кораблі мають технічні проблеми.

Відзначимо, що Україна втратила дві третини свого флоту, який в основному базувався в Севастополі до окупації Кримського півострова Росією.