Медведчук не прийшов на засідання ВРЮ

Віктор МЕДВЕДЧУК не бере участі у засіданні Вищої ради юстиції, що проходить у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні проводиться планове засіданні Вищої ради юстиції, на порядку денному якого - розгляд матеріалів про внесення подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів України різних рівнів та юрисдикцій, а також обговорення пропозицій членів ВРЮ про внесення подань главі держави щодо звільнення деяких суддів за порушення присяги.

Наразі у засіданні беруть участь 14 членів Вищої ради юстиції, що становить кворум.

Разом з цим, серед учасників сьогоднішнього засідання ВРЮ немає В.МЕДВЕДЧУКА, хоча для нього у залі засідань передбачено робоче місце і на його ім’я там підготовлена папка з документами, що розглядаються.

Наразі про причини відсутності В.МЕДВЕДЧУКА невідомо.

Як наголосила голова Вищої ради юстиції Лідія ІЗОВІТОВА, «ніяких політичних заяв під час цього засідання ніхто не робитиме».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2007 року Вища рада юстиції поновила членство В.МЕДВЕДЧУКА у цьому органі. Зокрема, розглянувши відповідну заяву В.МЕДВЕЧУКА, ВРЮ частково скасувала своє рішення від 27 травня 2004 року № 180, яким було припинено його повноваження як члена Вищої ради юстиції, оскільки після призначення його до складу Ради на другий поспіль шестирічний строк він не склав присягу члена ВРЮ.

У червні 2007 року Личаківський райсуд Львова зупинив дію рішення ВРЮ від 31 травня цього року у частині поновлення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена ВРЮ. Відповідне рішення було ухвалене на забезпечення адміністративного позову жителя Львова - правника Андрія БОЙКА.

У грудні 2005 року Всеукраїнським з`їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ А.БОЙКА було на законних підставах призначено членом ВРЮ замість В.МЕДВЕДЧУКА, однак набути повноважень члена ВРЮ А.БОЙКУ не вдалося.

Рішення ВРЮ про поновлення В.МЕДВЕДЧУКА позивач вважав протиправним, незаконним, оскільки В.МЕДВЕДЧУК втратив членство у ВРЮ ще у травні 2004 року у зв`язку із закінченням шестирічного терміну, на який його було призначено, а після чергового перепризначення В.МЕДВЕДЧУК не складав присяги члена ВРЮ.

4 листопада 2008 року Верховний суд скасував усі судові рішення щодо зупинення повноважень В.МЕДВЕДЧУКА як члена Вищої ради юстиції.

6 листопада ВРЮ заявила про відсутність будь-яких перешкод для реалізації В.МЕДВЕДЧУКОМ повноважень члена цього органу.