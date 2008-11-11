БЮТ вирішив не рубати сук, на якому сидить

Фракція БЮТ не голосуватиме за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України, оскільки вважає за можливе відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО, коментуючи відмову фракції БЮТ проголосувати за включення питання про відставку А.ЯЦЕНЮКА до порядку денного роботи парламенту.

«Ми вважаємо, що на сьогоднішній день ми ще не втратили шансів відновити коаліцію у складі «Нашої України», і ключова фігура тут Арсеній ЯЦЕНЮК. Що ж ми зараз будемо рубати сук, на якому сидимо», - сказав він.

Крім того, С.МІЩЕНКО зазначив, що у разі звільнення А.ЯЦЕНЮКА, проводити пленарні засідання ВР буде його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який є представником фракції Партії регіонів. С.МІЩЕНКО зауважив, що фракція Партії регіонів навмисно наполягає на включенні даного питання до порядку денного, оскільки її членам «потрібна людина, яка буде виконувати розпорядження їх керівництва і буде ставити всі питання, які їм потрібні, на голосування».

Народний депутат також запевнив, що на даний момент не ведуться переговори стосовно кандидатури, яку можна було б обрати головою ВР замість А.ЯЦЕНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відмовилася включити до порядку денного своєї роботи питання про звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. За ухвалення відповідного рішення проголосували 220 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі. Не підтримали дану пропозицію фракції БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона”.

Це питання було поставлене на голосування самим А.ЯЦЕНЮКОМ після того, як голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що комітет розглянув заяву спікера про звільнення і рекомендує розглянути її депутатам. О.ЄФРЕМОВ нагадав, що заява голови ВР про відставку була написана два місяці тому і комітет розглянув її.