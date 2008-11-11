Кріль уже не знає, якій з двох Тимошенко довіряти

Народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО застосовує подвійні стандарти під час виступів в Україні й за кордоном.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, текст якого переданий УНІАН прес-службою “Єдиного Центру”.

"Складається враження, що Ю.ТИМОШЕНКО за кордоном і в Україні - це два різних політика" – сказав І.КРІЛЬ, коментуючи інтерв’ю прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО швейцарській газеті «Трібюн де Женев».

"Закликаючи відмовитися від вступу до НАТО, вона зреклася як власної урядової програми "Український прорив", так і більшості своїх виборців. Нагадаю, що за даними соціологічних опитувань, проведених фондом "Демократичні ініціативи" у квітні 2008 року, 51% прихильників БЮТ підтримують вступ України до НАТО", - зазначив І.КРІЛЬ.

За його словами, подвійні стандарти щодо виступів лідера БЮТ в Україні та за кордоном вже стали традицією.

"Так, саме із закордонних ЗМІ ми дізналися, що Ю.ТИМОШЕНКО припускає створення більшості з Партією регіонів, хоча в Україні вона постійно і категорично відмовлялася від цієї тези" - нагадав І.КРІЛЬ.

"Мені цікаво, кому з двох ТИМОШЕНКО: тій, що в Україні, чи тій, що постає з матеріалів закордонних ЗМІ, може довіряти українське суспільство. Та й взагалі - чи варто довірять політику, який виказує таку дволикість", - підсумував голова “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю швейцарській газеті Tribune de Genĕve прем`єр міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що має намір будувати відносини з Москвою на новій основі, «з чистої сторінки».

Вона стверджує, що у Президента вже немає ресурсу для проведення консолідованої зовнішньої політики України, саме тоді, коли Києву необхідно, на противагу вступу в НАТО, більше орієнтуватися на вступ до Європейського Союзу та інтеграції "в європейську систему безпеки".