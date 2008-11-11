Нардеп-«корупціонер» відповів «негідникам вищої категорії» із СБУ

Народний депутат, член фракції БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ називає політичним замовленням звинувачення заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ на його адресу у нібито протиправному втручанні в діяльність відомства.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

М.ВОЛИНЕЦЬ надав кореспонденту УНІАН своє депутатське звернення до тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, в якому просив припинити втручання працівників СБУ у діяльність Петровського заводу вугільного машинобудування.

У депутатському зверненні зазначається, що з метою покращення ситуації на вугільних підприємствах з 2002 року була передбачена щорічна державна підтримка на розробку технологій зі створення системи Уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Розробку цієї системи було доручено саме Петровському заводу вугільного машинобудування.

У документі М.ВОЛИНЕЦЬ повідомляє, що до нього звернулися керівник та голови профспілкових організацій цього підприємства із заявою щодо втручання працівників СБУ у діяльність заводу, яка стосується створення та впровадження вищевказаної системи. М.ВОЛИНЕЦЬ наголосив, що саме цим і було зумовлене його звернення до СБУ.

Народний депутат також продемонстрував відповідь СБУ, в якій вказувалося, що Служба безпеки здійснює свої повноваження у відповідності до вимог законодавства.

М.ВОЛИНЕЦЬ зауважив, що «буде реагувати на недолугі звинувачення СБУ і пояснювати всім, що НАЛИВАЙЧЕНКО і ДУРДИНЕЦЬ є негідниками вищої категорії». «Вони політику змішують зі своїми обов’язками і працюють на замовлення. Це політичний тиск на мене, бо я знаходжуся у фракції БЮТ», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції заступник голови СБУ Тиберій ДУРДИНЕНЦЬ заявив, що Служба безпеки України виявила ряд фактів корупції, до яких причетні деякі народні депутати.

Серед інших, він навів звернення народного депутата М.ВОЛИНЦЯ (БЮТ) з приводу перевірки можливого незаконного використання понад 80 млн. грн. бюджетних коштів на Петровському заводі вугільного машинобудування, виділених для забезпечення безпеки шахтарів. За його словами, М.ВОЛИНЕЦЬ у своєму зверненні вимагав припинити законні дії працівників СБУ.