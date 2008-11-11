Регіонали обіцяють ще місяці три не чіпати Тимошенко

Фракція Партії регіонів не буде ставити питання про відставку чинного уряду навіть за умови відставки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми не збираємося ставити питання про недовіру уряду», - сказав він.

За словами депутата, у тій ситуації, яка існує, влада повинна мати можливість виконати свої обов’язки, хоча її дії і неправильні.

«Тому жодним чином ми не маємо наміру ставити питання про відставку будь-кого. Нехай вони попрацюють місяці три, а потім ми подивимося, що з цього вийде», - сказав він.