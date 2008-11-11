Нардепи Луценка вимагають від Ющенка вигнати Балогу

Депутатська група “Народна самооборона” вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА відправити у відставку керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ як “головного організатора дестабілізаційних процесів”.

Про це йдеться у заяві депутатської групи “Народна самооборона”, переданій УНІАН прес-службою громадянського руху “Народна самооборона”.

“Народна самооборона” ще раз звертається до Президента України з вимогою припинити нарешті деструктивні дії людей з його найближчого оточення й відправити у відставку головного організатора дестабілізаційних процесів – керівника Секретаріату Президента В.БАЛОГУ”,- сказано у заяві.

В протилежному випадку, наголошують в “Народній самообороні”, уся відповідальність за нищення демократичної більшості та відхід від цінностей, проголошених на помаранчевому Майдані, ляже повністю на В. ЮЩЕНКА, як на людину, котра маючи всі важелі впливу, не доклала жодних зусиль для припинення процесу руйнування держави.

У заяві зазначається, що депутатська група “Народна самооборона” не раз висловлювала своє невдоволення поведінкою Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді голови Верховної Ради, яку він “часто використовував не для налагодження конструктивної роботи парламенту, а задля власного піару”.

В “Народній самообороні” вважають, що особливо недалекоглядною була позиція А.ЯЦЕНЮКА при голосуванні фракції “Наша Україна – Народна самооборона” 2 вересня за розвал демократичної коаліції.

“Але нині А.ЯЦЕНЮК і на собі відчув цинічну політику інтриг, змов та зрад “Єдиного Центру” і його покровителів із Секретаріату Президента”, - вважають члени групи “Народна самооборона”.

Виходячи з того, що відставка голови Верховної Ради нині може остаточно паралізувати роботу вищого законодавчого органу, депутатська група “Народна самооборона” заявляє, що не братиме участі у “спробі самознищення української влади, нав’язаній авантюристами із Секретаріату Президента якраз в розпал економічної кризи”.