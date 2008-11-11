Чому Медведчук не вийшов сьогодні на роботу

Прес-служба Медведчука розповсюдила заяву з приводу відсутності Віктора Медведчука на роботі у Вищій раді юстиції у перший же робочий день, повідомляє Обком. «Прес-служба Голови наглядової ради Центру «Правова держава» члена Вищої ради юстиції Віктора Медведчука уповноважена заявити, що Віктор Медведчук, як член ВРЮ України, приступив до виконання своїх прямих обов`язків.

Його відсутністьна сьогоднішньому засіданні Ради пояснюється тим, що в останній момент виникла необхідність його одноденного візиту в одну з країн ближнього зарубіжжя».

Як повідомляв УНІАН, Віктор Медведчук не з`явився на засідання ВРЮ, яке проходило сьогодні в Києві, не зважаючи на те, що для нього в залі засідань передбачено робоче місце і на його ім`я там підготовлена тека з даними документами.

Сьогодні проводилося планове засіданні Вищої ради юстиції, на порядку денному якого - розгляд матеріалів про внесення подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів України різних рівнів і юрисдикцій, а також обговорення пропозицій членів ВРЮ про внесення подань главі держави про звільнення деяких суддів за порушення присяги.