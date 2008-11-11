Тимошенко: кілька тижнів - і все владнається

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО що голосування за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради буде нерезультативним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

Прем`єр зазначила, що «до глибини душі здивована тим, що люди Президента голосували за включення до порядку денного питання про відставку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА».

«Мені здається, що триває унікальна політика знищення демократичних сил у парламенті, знищення у тому числі й демократичного керівництва Верховної Ради», - заявила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що голосування за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР буде нерезультативним, оскільки БЮТ не підтримує ініціативу щодо відставки спікера.

«Але, чесно кажучи, не хочеться займатися цими брудними інтригами в цій, на жаль, брудній політиці, тому що люди з не дуже чистими руками займаються цією політикою. Я вважаю, що якщо голосують люди Президента за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА, - це просто ще одна чергова зрада», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що ВР цього скликання «знайде формат тієї коаліції, який зможе захистити Україну від світової фінансової кризи».

«Я вірю, що кілька тижнів (мине – УНІАН), і все владнається», - наголосила прем`єр.