Голосування щодо відставки Яценюка закінчилось
18:07, 11 листопада 2008Політика
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В`язівський запросив членів лічильної комісії
О 18.00 у Верховній Раді завершилось голосування щодо відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади спікера.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови лічильної комісії ВР, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.
Він попросив членів лічильної комісії зайти до спеціального приміщення для підбиття підсумків голосування.
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