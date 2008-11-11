Голосування щодо відставки Яценюка закінчилось

В`язівський запросив членів лічильної комісії

О 18.00 у Верховній Раді завершилось голосування щодо відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади спікера. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови лічильної комісії ВР, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ. Він попросив членів лічильної комісії зайти до спеціального приміщення для підбиття підсумків голосування.

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