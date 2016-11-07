Фінансування Кремлем партій в різних країнах стає викликом національній та регіональній безпеці - депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка», Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

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«Росія фінансує популістські політичні партії і радикальні рухи в Європі. Про це вже відкрито говорять не лише експерти і журналісти, але й лідери держав. Так, нещодавно з такою заявою виступив президент Болгарії Росен Асенов Плевнелієв.

Фінансування Кремлем підконтрольних політичних партій в різних країнах стає критичним викликом національній та регіональній безпеці», – заявила Фріз.

Вона зазначила, що сьогодні ми спостерігаємо зростання спроб Росії отримати вплив на політику іноземних держав.

«В цьому ризики для України співпадають з ризиками країн Європи. Переконана, що сьогодні єдиним ефективним методом протидії агресору для всієї Європи є єдність позицій щодо спільної загрози. Саме єдність Європи з кінця Другої світової війни забезпечувала мир та стабільність в регіоні. Адже саме руйнування єдності, посилення центробіжних сил в Європі, через фінансування та посилення ультраправих, неонацистських та маргінальних партій, – мета зовнішньої політики РФ», – підкреслила депутат.

Фріз також стверджує, що спроби фінансування партійних проектів і псевдогромадянських рухів з території РФ спостерігаються в Україні.

«Ми одні з перших в Європі стикнулися з цією проблемою і сьогодні знаходимося на передовій цього протистояння. Україні та Європі потрібні нові демократичні механізми попередження фінансування політичних проектів з-за кордону. Це питання дещо виходить за рамки простого контролю над видатками та прозорістю походження коштів. Воно є складним та на цей час не має рішення, що потребує консультацій на напрацювання плану дій щодо цієї загрози з нашими партнерами з Північноатлантичного Альянсу. Планую підняти це питання на найближчому засіданні ПА НАТО в Стамбулі», – додала Ірина Фріз.