У Міноборони прокоментували ймовірність створення "зеленого коридору" для виведення бази РФ з Придністров'я

Про це наголосила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає 5.ua.

"Я вам можу підтвердити, що міністри зустрічались", - заявила вона, маючи на увазі зустріч міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака та глави Міноборони Республіки Молдова Анатоліє Шалару.

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Втім, на запитання про те чи буде створено "зелений коридор" через територію України, Гаврилюк відповіла: "Я не можу це коментувати".

Так, глави оборонних відомств обговорили питання співробітництва між Міністерствами оборони України та Молдови та перспективи його поглиблення. Степан Полторак зазначив, що Україна підтримує прагнення молдовського народу щодо виведення з території країни російської військової бази.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту й озброєння з населеного пункту Кобань, що розташований на території невизнаного Придністров’я.