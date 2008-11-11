Експерт: Україна ще не втрачена для Росії

Підтримка населенням України вступу до НАТО стане «точкою неповернення відриву від Росії».

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ заявив головний науковий співробітник Інституту міжнародних економічних і політичних досліджень РАН Олександр ЦИПКО.

«Ключову точку неповернення буде пройдено тоді, коли переважна частина населення України стане прихильниками альянсу», - сказав О.ЦИПКО.

Водночас він вважає, що Україна ще не втрачена для Росії, оскільки соцопитування показують, що близько 60% українців – проти вступу до НАТО.

На думку експерта, якщо Росія не зуміє запропонувати якийсь розумний проект співпраці, то, враховуючи реалії, які вже склалися, Україна поступово виходитиме із зони впливу Росії.

Водночас О.ЦИПКО вважає, що Україна для Росії - це не об`єкт впливу, а питання збереження російської держави.