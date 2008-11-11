Ющенко: виборів у грудні не буде
Немає сенсу їх проводити в період свят
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що відмовився від дострокових парламентських виборів в грудні цього року і вважає, що вони можуть відбутися в 2009 році.
Про це В.ЮЩЕНКО заявив у вівторок в Варшаві невеликій групі журналістів, повідомляє “Українська правда” з посиланням на AFP.
"Немає сенсу проводити вибори в період свят наприкінці року", - заявив Президент.
"Ми робимо все, щоб адаптувати пакет антикризових заходів, щоб адаптувати бюджет на 2009 рік, включаючи позиції фінансування дострокових виборів", - додав В.ЮЩЕНКО.
Як відомо, таке фінансування необхідне для організації дострокових виборів. Якщо воно буде підтримано парламентом, вибори можуть відбутися, зазначає видання.
29 жовтня парламент відмовився підтримати законопроект фракції НУ-НС щодо фінансування дострокових виборів.