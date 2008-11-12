Ющенко відкидає можливість відновлення коаліції БЮТ і НУ-НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає єдиними виходом із політичної кризи, яка виникла в країни через розпад у вересні цього року коаліції БЮТ та НУ-НС, проведення позачергових парламентських виборів. Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому в середу.

В.ЮЩЕНКО звинуватив прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у спричиненні політичної кризи через її нібито намагання створити ширшу коаліцію з Партією регіонів.

«Є тільки одна можлива реакція на спричинену прем’єром перманентну кризу в нашій країні – це проведення нових парламентських виборів», - сказав український президент.

В.ЮЩЕНКО також відкинув можливість відновлення роботи коаліції БЮТ і НУ-НС.

«Сьогодні немає можливості повернення до старої коаліції», - заявив він.

Президент України не назвав журналістам дати планованих виборів, зауваживши, що вони не проводитимуться під час різдвяних свят.

Він наголосив, що кошти на фінансування виборів повинні бути закладені в бюджет на 2009 рік.

В.ЮЩЕНКО також висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО своїм намаганням створити коаліцією з Партією регіонів хотіла змінити стратегічну ціль інтеграції України з Європейським Союзом на користь активнішої співпраці з Росією.

«В Україні триває дискусія, в якому напрямку повинна рухатися наша держава. Повертатись до минулого чи рухатись в сторону Європи? Власне ця дилема спричинила розпад попередньої коаліції, коли один з наших союзників (БЮТ) почав намагатись створити нову більшу коаліцію, бажаючи змінити курс, яким рухалася наша країна...», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО перебував 11 листопада у Польщі з візитом для участі в урочистостях з нагоди до дня 90 річниці відновлення незалежності польської держави.

В рамках візиту він дав інтерв’ю іноземних ЗМІ, серед яких, крім польських був представник французького інформаційного агентства AFP.