Депутатам не подобалось, що Яценюк не лягав під них?

Арсеній ЯЦЕНЮК, якого сьогодні було звільнено з посади голови Верховної Ради, погоджується, що він не був ідеальним спікером парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо б я сказав, що я ідеальний спікер, то можна було б іти на 95-й квартал. І, до речі, у нас буде хороший сюжет тоді», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що події, які відбуваються в парламенті, є наслідком відсутності політичної еліти в державі.

Відповідаючи на запитання, які все ж таки прорахунки були в його роботі, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Можливо зарізко, можливо десь навпаки замало тиснув, можливо проявляв надмірну незалежність, але така робота спікера». При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що голова ВР – це «не той, хто буде лягати під одних чи під інших, і тут треба грати самостійну роль, і це не подобалось».

А.ЯЦЕНЮК також запевнив, що йому не цікаво, хто може бути наступним головою ВР.

«Мені це якось не цікаво», - сказав він.