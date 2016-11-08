Затримано шахрая, який за $2 мільйони обіцяв вплинути на голову САП у справі Онищенка - Луценко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з детективами НАБУ та СБУ викрито громадянина України у шахрайстві в особливо великих розмірах – 2 млн доларів США за нібито вплив на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н. Холодницького», - написав він.

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За словами Луценка, метою шахрайства було припинення кримінального переслідування Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України Онищенка, який перебуває у національному розшуку за підозрою в організації розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

«У ході спільної спецоперації зловмисника затримано при отриманні першої частини «винагороди» у розмірі 1 млн доларів США», - зауважив він.

Генпрокурор додав, що за скоєне кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі більш як 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол повинен протягом 30 днів повідомити рішення про можливість оголошення Онищенка в міжнародний розшук.

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Директор НАБУ Артем Ситник спрогнозував, що справу Онищенка буде направлено до суду до кінця року.

Ситник зазначив, що у розслідуванні «газової справи» НАБУ підійшло до фінального рішення.

За його словами, незалежно від місцезнаходження головного фігуранта справи – Онищенка - НАБУ направить цю справу до суду. При цьому Ситник не виключив, що Онищенко може бути засуджений заочно.