Посол США в Росії не очікує "перезавантаження" відносин Москви і Вашингтона
Посол США в Росії Джон Теффт не очікує «перезавантаження» відносин Москви і Вашингтона при новій американській адміністрації, але «буде прогрес».
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив журналістам у Москві.
«Я не кажу, що у нас буде якесь нове перезавантаження, але я думаю, що ми намагатимемося взаємодіяти з найбільш важливих питань, зокрема й питань національної безпеки», - сказав Теффт.
Він наголосив, що відносини США і Росії характеризуються наступністю.
«У нас є питання, з яких сторони зберігають суттєві розбіжності, наприклад, Сирія чи Україна. Але я думаю, що нова адміністрація намагатиметься просунутися у вирішенні цих протиріч. Я сподіваюся, що російська сторона також буде готова це зробити», - сказав американський посол.
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На його думку, Росія залишиться однією з ключових тем в американській зовнішній політиці і при новій адміністрації.
«Можна говорити, що Росія залишиться одним з головних питань, поряд з Китаєм, питаннями торгівлі, НАТО», - зазначив він.