У Кабміні придумали, як гарантувати добудову житла

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Текст законопроекту, розробленого Міністерством регіонального розвитку та будівництва і внесеного у Верховну Раду 11 листопада ц.р., розміщено на сайті ВР.

Згідно з документом, усі кошти, передбачені державними житловими програмами, а також призначені для рефінансування банків, які беруть участь у кредитуванні житлового будівництва, будуть спрямовувати передусім на добудову житла зі ступенем готовності понад 70% 2008 року, на добудову житла зі ступенем готовності понад 50% 2009 року.

Кошти на фінансування добудови об`єктів зі ступенем готовності менш як 50% виділяють тільки після повного закінчення фінансування об`єктів зі ступенем готовності понад 70% і понад 50%.

Законопроект також визначає поняття «доступне житло» і вимоги до такого житла.

Державна підтримка будівництва доступного житла здійснюється через оплату державою першого внеску за рахунок бюджетних коштів у розмірі 30% вартості будівництва (придбання) доступного житла. Решту вартості житла оплачують громадяни, які уклали договори про будівництво й отримання житла за держпідтримки, за власні кошти або за кошти іпотечного кредиту.

Держпідтримку надають з розрахунку не більше 21 кв.м на одну людину і додатково 10,5 кв.м на сім`ю загальної площі житла.

Фонд житла формується через добудову об`єктів незакінченого будівництва і будівництва нового житла. Відчуження житла, побудованого за держпідтримки, не дозволяється протягом 5 років з дня оформлення права власності на житло.

Документом передбачається, що інвестування та фінансування будівництва багатоквартирних житлових будинків, комплексу одноквартирних житлових будинків за кошти інвесторів-фізичних осіб здійснюється тільки через ФФС, ФОНи, інститути спільного інвестування, а також через випуск цільових облігацій.

Умови здешевлення вартості будівництва житла створюють через надання місцевою владою в користування забудовнику земельної ділянки під будівництво житла без проведення аукціону, звільнення будівництва житла від пайової участі на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, здешевлення іпотечних житлових кредитів.

Законопроект також встановлює на період дії документа обмеження розміру кошторисного прибутку до 10% прямих і загальновиробничих витрат за будівництвом і граничного рівня рентабельності до 10% вартості матеріалів, зокрема, будівельних конструкцій, які використовують у будівництві об`єктів програми.

Передбачається, що закон набуде чинності з дня його публікації.