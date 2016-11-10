Новий керівник одеської поліції купував квартири за безцінь - е-декларація

Про це повідомляє УСІ.

Так, згідно електронної декларації, начальнику ГУНП України в Одеській області Дмитру Головіну належить частка квартири в Одесі, площею 69,5 кв.м, яка в рівних частинах розділена між ним, його дружиною та синами.

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Дмитро Головін навпіл з дружиною Анастасією Головіною в 2011-му році придбали квартиру в Сімферополі на 93 кв. м за 492 900 тис. грн.

Новий начальник одеської поліції також є власником квартири в Луганську площею 33,1 кв. м, яку він придбав у 2010 році за 14 881 тис. грн. Його дружина в цьому ж році також придбала дві квартири в Луганську на 31,7 і 31,9 кв. м, які коштували 8 541 тис. і 14 тис. грн 342 грн відповідно.