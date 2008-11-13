Блок Кличка пропонує врятувати Київ

Блок Віталія Кличка планує для порятунку Києва “від руйнівних рішень мера” розробити Антикризову стратегію столиці.

Про це заявив лідер Блоку Віталій КЛИЧКО під час круглого столу “Економіка столиці: загроза гіперінфляційної спіралі на фоні економічної кризи”, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка.

За його словами, “на фоні економічної кризи, коли вся Україна намагається врятувати економіку та зберегти робочі місця, столична влада «розхитує човен» та розкручує новими тарифами потужний маховик інфляції”. Тому, заявив В.КЛИЧКО, його блок звертається до Антимонопольного комітету, Комісії з контролю за цінами та РНБО, аби вони підтвердили незаконність рішень мерії щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.

«Сьогодні замість антикризової роботи задля економічного оздоровлення в столиці ми бачимо лише ознаки хаосу. Через необгрунтоване підвищення тарифів знову блокується робота міського транспорту. У цьогорічному міському бюджеті, розрекламованому мером у травні як найбільшому за всю історію Києва - дірка у 3 мільярдів. Лікарі отримують зарплатню за серпень у жовтні, а хворих у лікарнях годують за 12 копійок на добу. І на фоні всього цього мер вирішив виставити на вулиці десятки тисяч працівників малих і середніх підприємств, які просто не витримують 10-кратного стрибка тарифів», - заявив В.КЛИЧКО.

“За прогнозами експертів, найпотужніший удар економічної кризи на Україні припаде на січень, зазначив В.КЛИЧКО - і для того, що уникнути повного хаосу та економічного провалу в столиці, ми ще маємо 1,5 місяці, щоб змінити курс”.

Саме тому, наголосив В.КЛИЧКО, “ми плануємо розробити та запропонувати киянам Антикризову стратегію столиці, яку підготує спільна робоча група депутатів від блоку, експертів провідних аналітичних центрів та представників центральних органів виконавчої влади».