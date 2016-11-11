Нардепи хочуть доручити уряду припинити участь України в органах СНД

Про це йдеться в проекті постанови «Про правовий статус України в Співдружності Незалежних Держав» (№5377), зареєстрованій у Верховній Раді.

Авторами проекту є народні депутати Дмитро Добродомов, Богдан Матківський і Олег Мусій (всі позафракційні) та Андрій Антонищак (фракція "Блоку Петра Порошенка»).

У проекті постанови зазначається, що позиція щодо участі в конвенційних органах визначається Кабінетом міністрів України.

Також депутати пропонують доручити уряду припинити діяльність Постійного представництва України при СНД у м. Мінськ.

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Крім того, проектом постанови передбачено припинити чинність постанови Верховної Ради від 3 березня 1999 року № 463-XIV «Про приєднання Верховної Ради України до Угоди про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав».

Також пропонується відкликати повноваження парламентської делегації України та не делегувати представників України у Міжпарламентську асамблею СНД.

Автори проекту постанови зазначають, що протягом двох останніх років на території України фактично триває війна з Російською Федерацією. Нагадується, що російським агресором було незаконно захоплено адміністративно-територіальні одиниці України – Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, частини Луганської та Донецької областей, незаконно та злочинно із порушенням всіх міжнародних стандартів стосовно дотримання прав людини та поваги до суверенітету держави як повноправного суб’єкта міжнародних відносин чиниться хаос на територіях частин Луганської та Донецької областей із присутністю офіційних збройних формувань Російської Федерації.

«Враховуючи вищезазначене та з метою розірвання політичних відносин України з країною-агресором, з країною, яка нехтує та зневажає будь-які міжнародні домовленості, слід на державному рівні скасувати участь України в органах СНД, беручи до уваги, що Україна не підписала Статут СНД, не є його стороною, а відтак не є членом СНД, а має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД», - йдеться у проекті постанови.