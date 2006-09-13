Наша Україна звинувачує Регіони у відтягуванні переговорів

“Наша Україна” стверджує, що Партія регіонів вже третій день відтягує переговори щодо створення Коаліції національної єдності.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, експерти від “Нашої України”, які працювали над текстом угоди про створення Коаліції, констатують завершення роботи зі свого боку.

“Всі необхідні правки були передані представникам КПУ, СПУ та Партії регіонів ще в понеділок о дев’ятій ранку”, - повідомив керівник аналітичного департаменту “Нашої України” Анатолій ЛУЦЕНКО.

За його словами, “саме цей варіант – кінцевий продукт збірної експертної групи усіх політичних сил, що брали участь в переговорах, і його мали винести на розгляд головної переговорної групи”.

Але, як наголосив А.ЛУЦЕНКО, “виникає питання: чому вже третій день Партія регіонів не спромоглася знайти час на проведення переговорів?”.