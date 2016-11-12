ЗМІ дізналися ім'я людини, яка заповнювала документи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Інформацію про виплати в документи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів вносив Євген Калюжний – брат екс-депутата Верховної Ради, регіонала Віталія Калюжного.

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Про це пише ZN.UA, посилаючись на інформацію від декількох "донорів" "чорної каси" Партії регіонів.

За словами журналістів, ймовірний фігурант справи про "чорну бухгалтерію" регіоналів покинув країну, так і не отримавши від НАБУ або САП оголошення про підозру за жодним кримінальним провадженням.

"Відразу кілька "донорів" партійної каси ПР підтвердили ZN.UA, що інформацію про виплати вносив до ч/б Євген Калюжний, брат колишнього депутата Віталія Калюжного. Але на сьогоднішній день громадянин без депутатської недоторканності, який власною рукою заповнював принаймні частину документів "чорної бухгалтерії", виїхав за межі країни", – пише видання.

Журналісти зазначають, що у відповідях на інформаційні запити ZN.UA про долю Євгена Калюжного, НАБУ і САП визнали, що досі не оголосили йому про підозру ні за жодним з кримінальних проваджень.

"Редакція відправила в НАБУ і САП запити про долю Калюжного, його ймовірні допити і відповідальність силовиків за те, що зазначений громадянин втік з України, і дуже здивувалися, отримавши відповіді. Обидва антикорупційних органи майже "під копірку" вирішили роз'яснити журналістам закон "Про доступ до публічної інформації" та інші положення законодавства, згідно з якими відповідей на зазначені питання вони надати не можуть. Єдине, що вдалося витягнути з цих документів, — інформація про те, що Калюжному досі не оголосили про підозру за жодним з кримінальних проваджень", – зазначає видання.

11 листопада у НАБУ заявили, що готові оголосити перші підозри фігурантам справи про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, хоча ще в кінці вересня Артем Ситник заявляв, що перші звинувачення у справі можуть бути передані до суду у жовтні.

Нагадаємо, Віктор Трепак передав НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і нинішніх високопоставлених чиновників. Мова йде про так звану "чорну бухгалтерію" ПР з загальними виплатами на суму близько $2 мільярдів.