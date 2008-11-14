Саакашвілі у Парижі виговорив якісь «привілеї» для Грузії та України

18:41, 14 листопада 2008
Політика
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Каже, Саркозі обіцяв

Грузії й Україні буде присвоєно статус привілейованих партнерів Євросоюзу.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив журналістам Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, який перебуває в Баку.

Коментуючи його зустріч з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, що пройшла напередодні в Парижі, М.СААКАШВІЛІ зазначив: "Президент Франції як глава країни, що головує в ЄС, заявив, що Грузія і Україна одержали політичну підтримку ЄС, і їм буде присвоєно статус привілейованих партнерів Євросоюзу".

 

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