Саакашвілі у Парижі виговорив якісь «привілеї» для Грузії та України
18:41, 14 листопада 2008Політика
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Каже, Саркозі обіцяв
Грузії й Україні буде присвоєно статус привілейованих партнерів Євросоюзу.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив журналістам Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, який перебуває в Баку.
Коментуючи його зустріч з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, що пройшла напередодні в Парижі, М.СААКАШВІЛІ зазначив: "Президент Франції як глава країни, що головує в ЄС, заявив, що Грузія і Україна одержали політичну підтримку ЄС, і їм буде присвоєно статус привілейованих партнерів Євросоюзу".
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