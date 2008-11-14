Фракція НУ-НС відхилила варіант коаліції з Партією регіонів

У Блоці Юлії Тимошенко знають, що фракція “Наша Україна – Народна Самооборона” відхилила варіант парламентської коаліції з Партією регіонів. Про це повідомив голова фракції БЮТ у Верховній Раді України Іван КИРИЛЕНКО під час ефіру на «5 каналі».

За його словами, фракція НУ-НС на своєму зібранні ставила на пробне голосування питання про створення коаліції з Партією регіонів, яке не набрало жодного голосу.

"Я коли говорив з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, він мені сказав: нуль голосів за коаліцію з Партією регіонів. Створення коаліції з БЮТ – це переговорний процес", - зазначив Іван КИРИЛЕНКО.

Він заявив, що у БЮТ є "155 підписів депутатів за поновлення роботи демократичної коаліції".

Крім того, І.КИРИЛЕНКО зазначив, "що зараз все в руках Президента".

На прохання ведучого прокоментувати інформацію, що Віктор ЮЩЕНКО не знав про наміри депутатів НУ-НС підтримати відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР, І.КИРИЛЕНКО сказав: "Президент має можливість у вівторок все виправити". (На вівторок, 18 листопада, заплановане наступне пленарне засідання ВР – УНІАН).

"Президент у вівторок може відвести всі підозри в тому, що він «здав» одного з кращих своїх бійців, тим, що підтвердить демократичний формат розвитку", - цитує депутата «Українська правда».

І.КИРИЛЕНКО також заявив, що БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру голови парламенту, "яку висунуть наші партнери по коаліції".