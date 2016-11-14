Ми все ще маємо надію: Порошенко очікує на прогрес у питанні "безвізу" для України до 24 листопада

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Льовеном сьогодні в Стокгольмі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко зазначив, що переговори з керівниками країн-членів ЄС, очільниками Єврокомісії та Європейської ради давали всі підстави для оптимізму щодо запровадження безвізового режиму.

«На сьогоднішній день дійсно є питання, які абсолютно ніяк не пов'язані з Україною, наприклад, механізм призупинення безвізового режиму, коли інституціональні дискусії ведуться між Європейською комісією і Радою. Ми неодноразово отримували і, думаю, це буде підтверджено найближчим часом – абсолютно тверду позицію всіх європейських країн, що Україна виконала всі умови і зробила все, що мала зробити», - наголосив глава держави.

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За його словами, Україна зараз потребує рішення Європейського парламенту щодо цього питання. Президент додав, що керівництво найбільших груп ЄП чітко заявило про підтримку безвізового режиму.

«На сьогоднішній день треба просто знайти ту формулу, яка дозволить нам продемонструвати прогрес. Дуже сподіваюсь, що це трапиться до засідання саміту Україна-ЄС. Ми все ще маємо цю надію і я буду робити все можливе для того, щоб це забезпечити», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄСскасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

26 вересня комітет Європарламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

При цьому в Україні розраховують, що рішення про безвізовий режим буде прийнято незалежно від того, коли в ЄС ухвалять механізм можливого призупинення візових режимів з третіми країнами.