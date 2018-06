Отримання Україною "безвізу" з ЄС у лютому-березні наступного року є сумнівним - ЗМІ

Україна наврядчи отримає візову лібералізацію з ЄС у лютому-березні 2017 року. Про це на своїй сторінці у Twitter написав власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення продовжаться наступного тижня.

"Переговори про механізм призупинення безвізового режиму продовжаться наступного тижня. Не думаю, що ми побачимо фактичну лібералізацію візового режиму для України і Грузії до лютого-березня", - написав він.

