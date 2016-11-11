Отримання Україною "безвізу" з ЄС у лютому-березні наступного року є сумнівним - ЗМІ

Україна наврядчи отримає візову лібералізацію з ЄС у лютому-березні 2017 року. Про це на своїй сторінці у Twitter написав власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення продовжаться наступного тижня.

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"Переговори про механізм призупинення безвізового режиму продовжаться наступного тижня. Не думаю, що ми побачимо фактичну лібералізацію візового режиму для України і Грузії до лютого-березня", - написав він.

talks on the visa free susp mech will continue next week. Don't think we will see actual visa lib for #Ukraine & #Georgia until Feb-March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 ноября 2016 г.

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, європейський комісар з переговорів щодо розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган запевнив президента України Петра Порошенка, що Україна виконала всі критерії й у найближчі тижні ЄС має виконати власні зобов’язання.

Пізніше голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі запевнив, що Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС протягом найближчого тижня.

У той же час депутат Європейського парламенту, член комітету з питань закордонних справ Міхаель Галер наголосив, що голосування питання про можливе скасування візових вимог для громадян України може з’явитися в остаточному порядку денному пленарної сесії Європарламенту 21 листопада