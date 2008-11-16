Партію Яценюка залишилося чекати менше місяця

Колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк планує презентувати свою партію в першій декаді грудня. Про це він сказав в ефірі радіо "Ера", пише Українська правда. "Я сподіваюся, що ми десь у першій декаді грудня зможемо презентувати політичний проект", – сказав Яценюк.

При цьому він відзначив, що нова політична сила не буде його особистою партією, а буде партією українців. За словами Яценюка, партія фінансуватиметься її рядовими членами, а не олігархами.

Разом з тим, в ефірі телеканалу "Інтер" в п`ятницю Яценюк запропонував створити клуб екс-спікерів: "Мені спало на думку, що потрібно заснувати клуб колишніх голів Верховної Ради України, це дасть можливість заснувати новий фундамент розвитку українського парламентаризму". При цьому колишній спікер пожартував, що перше виїзне засідання такого клубу можна провести в якомусь сільському клубі.