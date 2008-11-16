Балога пояснив, навіщо ЄЦ скинув Яценюка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що частина фракції «Наша Україна-Народна самооборона» дала згоду на звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради для стабілізації ситуації в парламенті.

Про це В. БАЛОГА заявив в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

Він наголосив, що «А.ЯЦЕНЮК є його товаришем», з яким він працював в Секретаріаті та з яким «є про що згадати». «Але в політиці кожен повинен думати про те, що ти є стабільність і спокій в суспільстві», - сказав керівник Секретаріату.

В.БАЛОГА нагадав, що згідно з коаліційною угодою, А.ЯЦЕНЮК як голова ВР, і Юлія ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністр, в разі розколу коаліції, повинні були подати у відставку. «Арсеній Петрович (ЯЦЕНЮК – УНІАН) це зробив. Тому ми вважаємо, щоб розрядити ситуацію і щоб дати всім політичним силам, представленим у парламенті, думати про різні формати коаліції, потрібно було проголосувати за ту заяву, яку Арсеній Петрович написав», - сказав В.БАЛОГА.

При цьому він наголосив, що на місці А.ЯЦЕНЮКА поставив би питання про відставку в той самий день, коли написав відповідну заяву.

Коментуючи, чому депутати від БЮТ робили все, аби не допустити відставки А.ЯЦЕНЮКА, В.БАЛОГА зазначив: «Потрібно чесно на це відповісти – приймаючи відставку Арсенія Петровича, БЮТ зрозумів, що буде стояти питання про нові вибори, це однозначно, або про переформатування коаліції в діючому парламенті».

Як зауважив керівник Секретаріату, «ні одне, ні інше для БЮТ не вигідно, і тому був такий спротив».