Верховна Рада завтра розпочне з голови

Верховна Рада України завтра першим питанням розглядатиме обрання голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після наради керівників фракцій та керівництва ВР повідомив перший заступник голови парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він наголосив, що у разі позитивного вирішення цього питання буде сформовано порядок денний з декількох законопроектів, які мають переважно соціальний характер. «У разі, якщо голова Верховної Ради України не буде обраний, після цього буде оголошено перерву і не розглядатиметься жоден з актів», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що право на внесення кандидатур на посаду спікера надається усім фракціям і народним депутатам. «Тому завтра ми можемо побачити, які фракції та які народні депутати захочуть висунути своїх представників», - сказав він.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що голосування за обрання голови ВР відбуватиметься картками у поіменному режимі.

Відповідаючи на запитання, чи готовий О.ЛАВРИНОВИЧ стати головою Верховної Ради, він сказав: «Для мене у парламенті не існує жодної позиції, на якій би я не міг працювати і виконувати свої функції належним чином».

Як відомо, на посаду голови ВР пропонуються кандидатури О.ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів), Івана ПЛЮЩА (“Наша Україна – Народна самооборона”), Володимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Адама МАРТИНЮКА (КПУ).