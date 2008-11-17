БЮТ висунув умови підтримки кандидата у спікери

Фракція БЮТ вважає, що новий голова Верховної Ради може бути обраний і без формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам після наради лідерів фракцій та керівництва ВР заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція БЮТ вимагає, аби завтра на засіданні ВР першим питанням розглядалося саме обрання спікера.

«Інші фракції у більшій чи меншій мірі налаштовані продовжувати консультації», - сказав він. За його словами, це означає, що в організаторів відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР немає подальшого плану дій.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ не збирається висувати свою кандидатуру на посаду спікера і «не збирається плутати комусь карти».

При цьому, за його словами, БЮТ підтримає ту кандидатуру, яка сяде за стіл переговорів із фракціями та урядом і в подальшому підтримає зусилля Кабінету міністрів і Президента, спрямовані на подолання наслідків економічної кризи.

«Чи може бути голова Верховної Ради обраний без коаліції? Може», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав, що ідеальним варіантом було б, звичайно, обрання голови ВР від нової коаліції, але якщо цього немає, то нехай за його діяльність відповідає та більшість, яка утворилась у парламенті.