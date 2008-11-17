Путін і Медведєв туркменізують Росію - Нємцов

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і прем`єр РФ Володимир ПУТІН узурпують владу в країні, ініціюючи збільшення термінів повноважень Президента Росії з 4 до 6 років, заявив відомий російський політик Борис НЄМЦОВ в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Насправді ці поправки - не що інше, як туркменізація або лукашенізація Росії - кому що більше подобається. Далі: йдеться не про шість років, а йдеться про узурпацію влади угрупованням МЕДВЕДЄВ-ПУТІН», - сказав Б.НЄМЦОВ.

На його думку, корупція, з якою вони нібито борються, пов`язана з незмінністю влади.

«Йдеться про те, що поправки Д.МЕДВЕДЄВА в Конституцію посилюють ситуацію з корупцією і ситуацію із застоєм у системі управління країною і знищують політичну конкуренцію», - упевнений він.

На думку Б.НЄМЦОВА, влада Росії поспішає прийняти зміни в Конституцію, оскільки бояться втратити владу. «Накрали стільки, що бояться, що в умовах кризи, що насувається, доведеться за все відповідати», - наголосив він і додав: «Затія в наступному: криза насувається, золотовалютні резерви тануть, рубель слабшає, багато підприємств зупиняються… Вони собі думають таке: внісши поправки в Конституцію – причому стрімко, і навіть не як у Радянському Союзі, без «всенародного обговорення», хоча б формального, - вони собі відкривають дорогу для виборів».

Він також висловив думку, що політика Д.МЕДВЕДЄВА не відрізняється від дій В.ПУТІНА.

«Що ПУТІН, що МЕДВЕДЄВ – хрін редьки не солодший. Я взагалі не бачу між ними відмінностей у цьому випадку. Ну, знаєте: яблуко від яблуні недалеко падає», - сказав Б.НЄМЦОВ і не виключив, що влада посилить політичний режим у Росії.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ запропонував продовжити термін повноважень глави держави до шести років, а Державної думи - до п`яти років. Крім того, Президент РФ запропонував розширити повноваження Держдуми і зобов`язати уряд щороку звітувати перед парламентом.

11 листопада Д.МЕДВЕДЄВ вніс у Держдуму РФ проекти законів про поправки в Конституцію Російської Федерації, що передбачають продовження терміну повноважень президента і Держдуми.

14 листопада Держдума схвалила в першому читанні спеціальний акт про поправки в Конституцію РФ, який збільшує термін повноважень Президента.