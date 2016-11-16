ДФС призначила тимчасового керівника Одеської митниці замість Марушевської

У ДФС призначили тимчасового очільника Одеської митниці. Ним став директор Департаменту організації митного контролю Олексій Василенко. Про це заявив голова ДФС Роман Насіров, передає «Hromadske».

За його словами, нового очільника Одеської митниці буде обрано у січні 2017 року на прозорому конкурсі.

«Вчора голова Одеської митниці не з’явилася на роботу. Я відправив наказ, щоб її обов’язки виконував Олексій Василенко. Він поїхав до Одеси для забезпечення безперебійної роботи митниці. З січня буде відкритий прозорий конкурс на цю посаду», – сказав він.

Читайте такожВ Одеській області правоохоронці виявили 17 контейнерів лісу незаконного походження

Насіров також підкреслив, що за результатам 10 місяців Одеська митниця знаходиться на 21 з 25 місць за виконанням плану надходжень до бюджету. За швидкістю оформлення – на 10-15 місці.

«Ми не побачили реформ, ми побачили багато обіцянок реформ. Не потрібна ніяка політична воля з Києва, все було надане», – сказав Насіров.

Нагадаємо, 14 листопада начальник Одеської митниці Юлія Марушевська, що входить до команди Міхеїла Саакашвілі, який пішов з посади глави Одеської облдержадміністрації, заявила про своє рішення звільнитися з посади.

За словами Марушевської, через обставини, що склалися, реформування митниці неможливе.

«В уряду немає політичної волі для проведення митної реформи. Бачення реформування немає і в Києві», — наголосила Марушевська, додавши, що реформа блокується на всіх рівнях, в тому числі, керівництвом ДФС.

Пізніше очільник ДФС Роман Насіров пояснив, що звільнення Марушевської можливе лише після передачі нею справ.

"Марушевська виклала в інтернеті заяву про своє звільнення за згодою сторін. Для уникнення неоднозначності ситуації хочу заявити – в такому вигляді заява про звільнення не прийнятна", - пояснив Насіров.