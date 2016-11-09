Начальник Одеської митниці стурбована впливом РФ на регіон

Очільниця Одеської митниці стурбована Юлія Марушевська заявила, що вона стурбована впливом РФ на Одеську область. Про це вона заявила в ефірі «112 каналу».

За словами Марушевської, наразі в регіоні немає керівництва, яке б могло взяти відповідальність на себе «у критичні моменти».

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"Те, що мене турбує, це те, що Саакашвілі був вагомим стримуючим фактором для внутрішніх сепаратистських рухів. Мене турбує ситуація з впливом Росії на цю область і відсутність сильного керівництва, яке могло б взяти на себе відповідальність в критичні моменти", - заявила Марушевська.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні підтримав відставку губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі.

Як уточнив один з міністрів, туди було включено питання схвалення відставки одеського губернатора. У порядку денному останнім пунктом вказувалося лише загальна інформація "Кадрові питання".

Раніше, Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.

«Я вирішив подати у відставку і розпочати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, і я не стомлюся, нехай вони не сподіваються, і нехай вони тільки не розраховують позбутися мене», - заявив Саакашвілі.