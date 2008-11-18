Мін’юст пропонує проект нового закону "Про інформацію"

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення проект нової редакції Закону "Про інформацію".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний законопроект виставлено на сайті міністерства (www.minjust.gov.ua) в рубриці «Обговорюємо законопроекти”.

Проект розроблено Міністерством юстиції на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 23 липня 2008 року № 990-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про доступ до інформації".

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, на даний час правове регулювання даного питання не достатнім чином забезпечує реалізацію конституційного права на доступ до інформації. Крім того, створення належних правових умов для реалізації права доступу до інформації є обов’язком та зобов’язанням України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Майбутній закон має визначити межі та способи реалізації конституційного права на доступ до інформації, у тому числі до засекречених документів, якщо вони були закриті для загального доступу з порушенням законодавства. Закон також встановлює державні гарантії цього права.

Так, окрему увагу у проекті Закону приділено механізму оприлюднення інформації суб’єктами владних повноважень. Законопроектом передбачається покращити регулювання суспільних відносин, пов’язаних із наданням інформації за запитами.

Крім того, закон має визначити порядок оприлюднення інформації; урегулювати питання щодо відповідальності за порушення законодавства про доступ до інформації; визначити підстави звільнення від відповідальності за поширення суспільно значимої інформації тощо.

Передбачається, що результативність реалізації вказаного законопроекту здійснюватиме центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах. Для відстеження результативності акту планується використовувати статистичні дані щодо кількості звернень до суду та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо порушень права на доступ до інформації, а також дані соціологічних досліджень. Зокрема, передбачається проведення базового відстеження - до дня набрання чинності законом, повторного - через рік з дня набрання законом чинності, та періодичного - раз на кожні три роки.

Зауваження та пропозиції до проекту закону прийматимуться від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції, Департамент соціального, трудового та гуманітарного законодавства. Адреса електронної пошти: krasnostup@minjust.gov.ua.