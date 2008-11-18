Ющенко звернеться до українського народу

У суботу, 22 листопада, Україна поминатиме жертви Голодомору. Цього дня о 15:45 очікується трансляція звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу, повідомили УНІАН в PR-службі телеканалу "Інтер".

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання.

Водночас у програмі офіційних заходів за участі Віктора Ющенка (програма розміщена на сайті Президента України) на 22 листопада трансляція телезвернення Президента до українського народу не згадується.