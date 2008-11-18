Ющенко звернеться до українського народу
09:18, 18 листопада 2008Політика
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Інформація ЗМІ
У суботу, 22 листопада, Україна поминатиме жертви Голодомору. Цього дня о 15:45 очікується трансляція звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу, повідомили УНІАН в PR-службі телеканалу "Інтер".
О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання.
Водночас у програмі офіційних заходів за участі Віктора Ющенка (програма розміщена на сайті Президента України) на 22 листопада трансляція телезвернення Президента до українського народу не згадується.
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