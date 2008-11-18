Художник: Тимошенко не любить, коли їй малюють великі вуха

Василю Вознюку, художникові-карикатуристові, який працює на політичних ток-шоу з Савіком Шустером, найскладніше малювати шаржі на жінок-політиків: «вони надзвичайно гостро на шаржі реагують!»

У інтерв`ю Сєгодняхудожник зізнався, що наприклад, боїться малювати Ганну Герман, «вона дуже красива і рівно настільки ж вимоглива і критична, тому завжди із завмиранням чекаю на її реакцію. Коли вона посміхається, то мені одразу легшає».

Багато політиків «не терплять мої шаржі і рвуть одразу після програми, - розповів Вознюк. - Даруйте, прізвищ називати не буду. Можу сказати, що не в захваті Ющенко, а Тимошенко не подобається, коли їй малюють великі вуха. Хоча мої малюнки в порівнянні з діяльністю багатьох політиків взагалі невразливе нявкання кішки в підворітті».

Найнеприємніший випадок трапився з Наталією Вітренко. «Річ у тому, що я малюю політиків по ходу того, що вони кажуть в ефірі. Одного разу, коли Наталія Михайлівна завзято говорила про продажних чиновників і щосили намагалася захистити від них країну, я на своєму малюнку спробував зобразити, як вона з ними бореться. Перш ніж вручати шаржі політикам, Савік Шустер підходить до мене за коментарями. У той нещасливий для мене день він був настільки засмиканий редакторами, що не встиг цього зробити, - поділився спогадами художник. - В результаті, коли на малюнок направили телекамери, він вперше побачив його і після нетривалої паузи оголосив: «А ось тут Наталія Вітренко... продає Україну за рубель двадцять». Йде прямий ефір, Наталія Михайлівна починає кричати не своїм голосом, обзиваючи «убогого художника». Я хотів піти перед нею вибачитися, але коли почув ряд «приємних» епітетів на свою адресу, то передумав».