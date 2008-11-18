Верховна Рада може піти на перерву... аж до четверга

На даний момент в парламенті немає узгодженої кандидатури на посаду голови Верховної Ради, яка б отримала підтримку більшості народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, у ВР після виступів представників фракцій буде оголошена перерва для проведення консультацій.

При цьому, наголосив О.ЄФРЕМОВ, якщо і під час перерви не буде узгоджено кандидатуру на посаду спікера, не виключено оголошення перерви у роботі ВР до четверга, 20 листопада.